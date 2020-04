Wer ist unser Feind in diesem Krieg?

In Griechenland sind wir Zeugen einer fremdenfeindlichen und rassistischen Hysterie, die von einem breiten Spektrum konservativer, rechtsextremer und faschistischer Kräfte geschürt und von den Massenmedien und der Regierung unterstützt wird. In einer Atmosphäre nationalistischer Inbrunst wird der öffentliche Diskurs von Kriegsgeschrei und unmenschlichen Erklärungen durchdrungen, die grundlegende moralische Werte verletzen. Unglaubliche, hasserfüllte und schamlose Beleidigungen werden gegen Frauen und Kinder und gegen die Schwachen im Allgemeinen geschleudert. Diese organisierte und psychotische Fremdenfeindlichkeit kultiviert Panik, lähmt rationales Denken, übertönt jeden Aufruf zur Solidarität und füllt eine müde und unsichere Gesellschaft mit den Giften der extremen Rechten und des menschenverachtenden Faschismus. Sie markiert den Höhepunkt eines systematischen und beharrlichen Bemühens des Kapitals, der griechischen Gesellschaft die ideologische Hegemonie einer rassistischen extremen Rechten aufzuzwingen. Es nutzt die enormen Probleme aus, die durch die harte liberale Politik der gegenwärtigen und früheren Amtsinhaber der Staatsmacht geschaffen wurden.



Gegen die Zirkusmacherei der extremen Rechten erklären wir in aller Ruhe: Flüchtlinge waren für das griechische Volk nie ein Problem.



Nicht die Flüchtlinge haben die Weltkrise verursacht, sondern das Kapital.



Die Flüchtlinge haben weder Millionen von Arbeitern in die Arbeitslosigkeit, noch Hunderttausende von Unternehmen in Griechenland zur Schließung geführt. Überall auf der Welt tat das Kapital dies.



Während des letzten Jahrzehnts haben Flüchtlinge die Staaten nicht dazu gebracht, ihre eigenen Bürger durch Steuern, die zur Rettung der Banken und anderer oligarchischer Knotenpunkte des Weltkapitalismus bestimmt waren, auszurauben. Die Oligarchen taten es.



In den Jahren der Weltwirtschaftskrise haben die Flüchtlinge alles verloren. Die Oligarchen sammeln jedoch weiterhin Reichtümer an, indem sie den Planeten plündern.



Die Flüchtlinge haben dem griechischen Volk keine Massenarbeitslosigkeit und Armut aufgezwungen. Die Troika tat dies durch ihre Memoranden.



Die Flüchtlinge schickten nicht eine halbe Million Kinder des griechischen Volkes in die Emigration. Die Flüchtlinge verwalten kein System, das auf Ausbeutung, Konkurrenz, Entfremdung und Krieg basiert. Wie die Migranten sind sie Opfer des herrschenden kapitalistischen Systems, das den Klassenkampf der Reichen gegen die Armen organisiert. Sie erleben all die Katastrophen, die dieses System der Menschheit bringt. Sie sind Opfer aller Kriege und Interventionen, die vom imperialistischen Westen - USA, Europäische Union, NATO - organisiert werden, um seine Vorherrschaft durchzusetzen.



Griechenland ist ein integraler Bestandteil der euroatlantischen finanziellen, politischen und militärischen Strukturen. Durch die Teilnahme an diesen Strukturen setzen die griechischen Oligarchen ihre Interessen hier und anderswo aggressiv durch. Flüchtlinge und Immigranten sind Opfer des finanziellen Weltkriegs, den kolossale Monopole imperialistischer Staaten gegen die Produzenten der schwächeren Länder führen und damit Unterentwicklung und Armut verursachen und wiederaufbereiten.



Die extreme Rechte jedoch, in Griechenland und überall sonst, schreibt all diese Geißeln den Flüchtlingen zu. In systematischer und organisierter Weise wendet sie gegen die Flüchtlinge die Wut derer, die die wahren Schuldigen nicht sehen: die Kriegskräfte (USA, NATO, Europäische Union), die Oligarchie des Reichtums und die Politiker, die ihnen dienen.



Durch die fremdenfeindliche Verfolgung von Flüchtlingen stiftet die extreme Rechte Zwietracht unter den Menschen. Sie untergräbt die soziale Solidarität, die seit jeher die Waffe der Ausgebeuteten und Unterdrückten gegen Ausbeuter und Unterdrücker ist.



Angesichts einer Epidemie von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus erklären wir mit Nachdruck, dass Flüchtlinge und Migranten nicht unsere Feinde sind. Wir sind nicht gegen sie! Wir sind nicht gegen die Schwachen, die Mittellosen, die Armen dieser Welt! Unsere Feinde sind die Kriegshetzer - die USA, die NATO, die EU, die kapitalistischen Oligarchen in Griechenland und der Türkei und ihre politischen Diener. Unsere Feinde sind die verschiedenen Faschisten, Rassisten und Misanthropen.



Gegen ein System, das ganze Völker vernichtet und ihr Leben pulverisiert, ein System, das von Tag zu Tag mehr „überflüssige Menschen“ produziert, werden wir immer für die Solidarität der Völker gegen ihre gemeinsamen Feinde, für eine neue Gesellschaft der BrüderSchwesterschaft und Menschlichkeit kämpfen. UnterzeichnerInnen



Artikel veröffentlicht auf Tlaxcala am 08/03/2020